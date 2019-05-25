В тарусском районе сгорел жилой дом

25.05.2019 13:00 176

В с. Барятино сгорел жилой дом. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России 24 мая. Пожар произошел около 8 часов вечера. На его тушение выехало две пожарные машины и 6 сотрудников МЧС.

Возгорание было успешно ликвидировано. Пострадавших нет. Причины пожара сейчас выясняются, на месте работает сотрудник государственного пожарного надзора.

Фото: пресс-служы ГУ МЧС России по Калужской области.