В Кондрове осудили женщину, облившую сотрудницу микрокредитной организации кислотой

25.05.2019 12:00 69

В Кондрове завершился суд над местной жительницей. Ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом 24 мая сообщает прокуратура Калужской области. Преступление произошло в январе этого года. Женщина напала на сотрудницу микрозаймовой организации и, угрожая банкой с кислотой, потребовала выдать ей все деньги. Получив отказ, злоумышленница выполнила угрозу и плеснула на тело и лицо пострадавшей кислоту.

С травмами средней тяжести сотрудница организации была отправлена в больницу, а преступница пошла под суд. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения в колонии общего режима.