В Кондрове осудили женщину, облившую сотрудницу микрокредитной организации кислотой

В Кондрове завершился суд над местной жительницей. Ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом 24 мая сообщает прокуратура Калужской области. Преступление произошло в январе этого года. Женщина напала на сотрудницу микрозаймовой организации и, угрожая банкой с кислотой, потребовала выдать ей все деньги. Получив отказ, злоумышленница выполнила угрозу и плеснула на тело и лицо пострадавшей кислоту.
С травмами средней тяжести сотрудница организации была отправлена в больницу, а преступница пошла под суд. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения в колонии общего режима.
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