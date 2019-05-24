Деревни и окраины Калуги оставят без света в субботу

В субботу, 25 мая, пройдут плановые отключения электроэнергии на окраинах и в пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго»
С 08:00 до 19:00 электричество отключат:
Карачево (частично),
Белая (частично),
Черносвитино (частично).
С 08:30 до 13:00 обесточат:
ул.5,8,10-я Тарусская,
Новождамирово,
ул.Новождамировская,
р-н ГНС,
п.Новый,
ул.1,2,3,4.5 Кольцевая,
ул.Дорожная,
д.Ждамирово,
проезд Советский,
ул.Садовая.
Фото: pxhere.com
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