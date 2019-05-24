Деревни и окраины Калуги оставят без света в субботу

24.05.2019 21:05 183

В субботу, 25 мая, пройдут плановые отключения электроэнергии на окраинах и в пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго»

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