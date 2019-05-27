Молодые беременные телки приехали в область из Дании

27.05.2019 06:56 368

102 племенные коровы голштинской породы привезли в Жуковский район из Дании. Все животные при осмотре были здоровы. Их поместили в отдельные помещения для карантина. Коровам предстоит диагностика и профилактические прививки и обработка, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора. После необходимых процедур животных выпустят к общему стаду. Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области.



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