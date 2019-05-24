Москвич обманул калужскую пенсионерку на 20 с лишним тысяч

Калужской пенсионерке позвонил лжесотрудник банка и заявил. Что женщина может получить возмещение потраченных на лекарства средств, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 24 мая.
Для этого женщине нужно было перечислить на определенный счет 10% от суммы. То есть 33 тысячи. Пожилая дама сразу смогла отдать только 23. Мужчина позвонил на следующий день и спросил, сможет ли она перевести остаток. Старушка ответила, что как только свяжется с внуком. После этого обманщик пропал.
Полицейские выяснили, что обманул калужанку 40-летний москвич. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Ему грозит до 5 лет заключения.
Фото: pxhere.com
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