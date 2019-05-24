Сезон навигации открыли на Оке в Калуге

24.05.2019 18:28 161

В пятницу, 24 мая, на набережной Оки открыли судоходный сезон.

На торжественном мероприятии представили суда, состоящие на вооружении ГИМС: катер КС-100Д, моторная лодка «Стрела», моторная лодка «Нептун», моторная лодка «Казанка-5М4», моторная лодка «Мастер-500», гидроцикл «Ямаха».

Инспекторы продемонстрировали элементы правил судовождения и скоростное маневрирование на гидроцикле, моторных лодках и судне на воздушной подушке.

Также для всех желающих была развернута выставка средств, предназначенных для поиска и спасения людей на воде.

Под музыкальное сопровождение оркестра Главного управления МЧС России по Калужской области маломерные суда выстроились в кильватерную колонну и показали собравшимся флаг-парад на акватории, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области