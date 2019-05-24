Клубнику и абрикосы вернули в Турцию из-за вредителя

12,3 тонны клубники и 7,5 тонн абрикосов не позволили ввезти в Россию из Турции, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 24 мая.
Фрукты и ягоды задержали во время повторного фитосанитарного контроля. На них нашли вредителя — западного (калифорнийского) цветочного трипса.
Клубнику и абрикосы должны были доставить в Москву, но вместо этого послали обратно в Турцию, чтобы не допустить распространение вредного жучка.
Западный калифорнийский цветочный трипс относится к семейству трипсы, роду Frankliniella. Длина тела 1-1,5 мм. Окраска светло-желтая или коричневая. На растениях насекомые повреждают клетки, питаясь соком. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур.
Фото: pixnio.com
|
Заключенные заработали на трактор 24.05.2019 16:59
Четыре автомобиля столкнулись на трассе А-108 24.05.2019 16:12
Ярмарка товаров из колоний прошла в УФСИН 24.05.2019 14:53
Людиновские предприниматели торговали мясом без контроля 24.05.2019 14:25
Инженер КТЗ пытался украсть секретные чертежи 24.05.2019 12:29
Цены на еду выросли с начала года на 2,2% 24.05.2019 12:08
Сельхозпроизводителя заставили нанять работника на постоянной основе 24.05.2019 11:41
Заброшенный дом сгорел в Малоярославце 24.05.2019 11:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: