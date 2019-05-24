Клубнику и абрикосы вернули в Турцию из-за вредителя

24.05.2019 17:32 30

12,3 тонны клубники и 7,5 тонн абрикосов не позволили ввезти в Россию из Турции, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 24 мая.

Фрукты и ягоды задержали во время повторного фитосанитарного контроля. На них нашли вредителя — западного (калифорнийского) цветочного трипса.

Клубнику и абрикосы должны были доставить в Москву, но вместо этого послали обратно в Турцию, чтобы не допустить распространение вредного жучка.

Западный калифорнийский цветочный трипс относится к семейству трипсы, роду Frankliniella. Длина тела 1-1,5 мм. Окраска светло-желтая или коричневая. На растениях насекомые повреждают клетки, питаясь соком. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур.

Фото: pixnio.com