Заключенные заработали на трактор

24.05.2019 16:59 114

Трактор «Беларус-82.1» купили в исправительной колонии №3 для развития сельхозпроизводства, сообщила пресс-служба областного УФСИН в пятницу, 24 мая.

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