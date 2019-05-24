17 магазинов одной сети оштрафовали за нарушение противопожарной безопасности

24.05.2019 16:23 194

Обнинская прокуратура проверила магазины одной из крупных сетей и обнаружила в 17 из них нарушения техники пожарной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 мая.

Нарушения были стандартные: узкие проходы. Закрытые и загроможденные эвакуационные выходы, неправильное расположение товаров.

На 17 директоров и 1 супервайзера завели административные дела. 15 лиц оштрафовали в общей сложности на 60 тысяч рублей.