Ярмарка товаров из колоний прошла в УФСИН

24.05.2019 14:53 277

Исправительные учреждения представили свою продукцию на ярмарке у здания УФСИН в Калуге, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 мая.

Торговали металлическими и деревянными резными изделиями, кованными изделиями швейной и сувенирной продукцией, продуктами, товарами для дома и быта и многим другим.

Популярны на этот раз были спальники и спецодежда для взрослых и детей.

Всего в калужских колониях выпускают более 100 видов товаров. За первые 3 месяца года изготовлено продукции на 44 млн руб.

Фото: УФСИН по Калужской области