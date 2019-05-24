Ярмарка товаров из колоний прошла в УФСИН

Исправительные учреждения представили свою продукцию на ярмарке у здания УФСИН в Калуге, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 мая.
Торговали металлическими и деревянными резными изделиями, кованными изделиями швейной и сувенирной продукцией, продуктами, товарами для дома и быта и многим другим.
Популярны на этот раз были спальники и спецодежда для взрослых и детей.
Всего в калужских колониях выпускают более 100 видов товаров. За первые 3 месяца года изготовлено продукции на 44 млн руб.
Фото: УФСИН по Калужской области
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