Товарищ взял у спящего друга машину покататься, но ему не сказал об этом

24.05.2019 12:50 141

Угонял или не угонял машину у товарища 37-летний житель Малоярославца разбираются полицейские, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 24 мая.

Мужчины выпивали, ключи от авто лежали на видном месте. Затем хозяин машины заснул, а когда проснулся — легковушки уже не было. Друг по телефону назвал ему адрес где находится вместе с транспортным средством, но и там потерпевший их не нашел. После этого он пошел в полицию. Сотрудники ДПС задержали вероятного угонщика, который и не пытался скрыться, а просто катался по городу.

Сам задержанный уверяет, что машину не крал, а покататься ему разрешил товарищ. Потерпевший это не подтверждает.

Фото: pxhere.com