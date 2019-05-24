Инженер КТЗ пытался украсть секретные чертежи

24.05.2019 12:29 454

Инженера КТЗ признали виновным в попытке украсть с предприятия чертежи деталей, составляющие коммерческую тайну, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 24 мая.

В мае прошлого года 30-летний специалист спрятал чертеж под одеждой и пытался выйти с предприятия. Документ он потом планировал продать. Но на проходной его задержали.

Мужчину признали виновным и приговорили к условному сроку в 2 года и 6 месяцев. В течение 3 лет у него испытательный срок.

Фото: www.flickr.com