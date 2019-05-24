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Цены на еду выросли с начала года на 2,2%

24.05.2019 12:08 1 143
Цены на еду выросли с начала года на 2,2%

Цены на продовольственные товары в апреле текущего года были на 2,2 % больше, чем в декабре прошлого, сообщила пресс-служба правительства в пятницу, 24 мая.

При этом по сравнению с мартом еда подорожала на 0,5%.

Выросли цены на мороженое на 3,7%, консервы фруктово-ягодные – на 3,3%, плодоовощную продукцию - на 1,8%, соль, соус, специи, муку – на 1,4%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 1,3%, чай, кофе, какао, макаронные и крупяные изделия – на 1%. На яйцо куриное цены снизились на 2,3%, сахар – на 1,9%.

Фото: pxhere.com


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