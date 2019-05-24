Сельхозпроизводителя заставили нанять работника на постоянной основе

24.05.2019 11:41 176

Агрокомпания «Русич» из Сухиничского района наняла работника не официально а про гражданско-правовому договору, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 24 мая.

При этом в 2015 и 2016 этого работника нанимали с трудовой книжкой. А теперь в отсутствие трудового договора у человека нет прав и гарантий из ТК.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, директора предприятия оштрафовали на 17 тысяч.

Фото: pxhere.com