Сельхозпроизводителя заставили нанять работника на постоянной основе

Агрокомпания «Русич» из Сухиничского района наняла работника не официально а про гражданско-правовому договору, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 24 мая.
При этом в 2015 и 2016 этого работника нанимали с трудовой книжкой. А теперь в отсутствие трудового договора у человека нет прав и гарантий из ТК.
Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, директора предприятия оштрафовали на 17 тысяч.
Фото: pxhere.com
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