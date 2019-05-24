Заброшенный дом сгорел в Малоярославце

В четверг, 23 мая, загорелось нежилое здание в Малоярославце на улице Коммунистической.
Пожарным сообщение о возгорании поступило в 21:17. Заброшенный дом тушили 10 человек и 3 спецмашины.
В результате возгорания никто из людей не пострадал, причины пожара устанавливаются, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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