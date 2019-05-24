Землевладельца заставят работать за необработанную землю

24.05.2019 09:41 19

Владелицу сельхозземли в Перемышльском районе приговорили к 20 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора в пятницу, 24 мая.

Землю забросили, она заросла сорной растительностью, кустами и деревьями. За это крестьянке выписали штраф в 20 тысяч, но оплачивать его она не стала. Тогда суд решил заставить женщину работать.

Будет ли женщина отрабатывать наказание на собственном поле не уточняется.