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Преступники ограбили один пункт приема металла, чтобы сдать добычу в другой

24.05.2019 09:28 0 53
Преступники ограбили один пункт приема металла, чтобы сдать добычу в другой

Со склада пункта приема металла в Малоярославецком районе украли 105 кг меди и 24 кг латуни, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 24 мая.

Общая стоимость похищенного превысила 46 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что металл украли двое судимых безработных местных жителей. В отделе полиции они признались, что своровали железяки, чтобы сдать их в другой пункт приема металла и получить за это деньги. Эта оригинальная мысль пришла им в голову во время распития горячительного, когда алкоголь закончился, а денег на добавку не было.

Мужчины взяли мешки. Вскрыли металлическую дверь бытовки и проникли внутрь. Затем они вытащили медь и латунь. Вызвали такси, доехали до другого пункта. Вырученные деньги потратили.

Фото: pxhere.com


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