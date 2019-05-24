Учебный пожар на комбикормовом заводе тушил даже поезд

24.05.2019 08:00 191

Учения по тушению пожара прошли на производстве комбикорма в Сухничах, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в четверг, 23 мая.

По легенде учений возгорание при погрузке готовой продукции в результате нарушения пожарной безопасности произошло возгорание на погрузочной площадке. Огонь распространился внутрь склада.

В учении приняли участие 20 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники от МЧС России, пожарный поезд ОАО «РЖД», а также бригады скорой медицинской помощи и службы газа.

По итогам учения предприятию будут даны советы по организации тушения пожаров.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области