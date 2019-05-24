Более 1,5 тысяч мигрантов нашли в «резиновых» квартирах с начала года

24.05.2019 06:50 179

За 4 месяца текущего года в регионе зарегистрировали 1 548 преступлений, связанных с созданием «резиновых» квартир, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 23 мая.

Фиктивной регистрация считается. Если человека оформили как проживающего в квартире. Но в реальности места для жизни ему не предоставили. Так приезжих регистрируют за деньги или из гуманитарных соображений.

Полицейские напоминают, что за создание «резиновых» квартир есть уголовная ответственность.

Фото: pixnio.com