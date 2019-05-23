Больше 46 кг овощей запретили продавать специалисты Роспотребнадзора

За I квартал текущего года специалисты Роспотребнадзора проверили 50 торговых предприятий, которые продают фрукты и овощи, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 23 мая.
На исследование взяли 98 образцов, в лаборатории выяснили, что все пробы по содержанию токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов, по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам
Тем не менее специалисты забраковали и запретили продавать 12 партий овощей общим весом 46,5 кг. Что в продуктах не соответствовало нормам не уточняется.
Фото: pexels.com
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