Больше 46 кг овощей запретили продавать специалисты Роспотребнадзора

23.05.2019 19:55 71

За I квартал текущего года специалисты Роспотребнадзора проверили 50 торговых предприятий, которые продают фрукты и овощи, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 23 мая.

На исследование взяли 98 образцов, в лаборатории выяснили, что все пробы по содержанию токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов, по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам

Тем не менее специалисты забраковали и запретили продавать 12 партий овощей общим весом 46,5 кг. Что в продуктах не соответствовало нормам не уточняется.

Фото: pexels.com