Телевизионную, Чичерина и пригороды частично обесточат в пятницу

В пятницу, 24 мая, без электричества останутся две калужские улицы и 17 пригородных деревень, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 08:00 до 19:00 света не будет:
Железняки (частично),
Малая Слободка (частично),
Горенское (в районе станции Калуга-2) (частично),
Крутицы (частично),
пос. Трудовой (ул. Гурьянова - частично),
Колюпаново (частично),
Еловка (частично),
Большие Козлы (частично).
С 09:00 до 16:00 обесточат:
Истомино,
Гулево,
Верхняя Вырка,
Нижняя Вырка,
Сивково,
Животинки,
Коммуна,
Переселенец,
Ермолово (частично).
С 09:00 до 16:00 без электроэнергии останутся:
ул.Чичерина, д. 9а,12,13,15,19;
ул.Телевизионная, д. 10.
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