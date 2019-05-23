Телевизионную, Чичерина и пригороды частично обесточат в пятницу

23.05.2019 19:39 99

В пятницу, 24 мая, без электричества останутся две калужские улицы и 17 пригородных деревень, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 19:00 света не будет:

Железняки (частично),

Малая Слободка (частично),

Горенское (в районе станции Калуга-2) (частично),

Крутицы (частично),

пос. Трудовой (ул. Гурьянова - частично),

Колюпаново (частично),

Еловка (частично),

Большие Козлы (частично).

С 09:00 до 16:00 обесточат:

Истомино,

Гулево,

Верхняя Вырка,

Нижняя Вырка,

Сивково,

Животинки,

Коммуна,

Переселенец,

Ермолово (частично).

С 09:00 до 16:00 без электроэнергии останутся: