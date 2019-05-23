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Телевизионную, Чичерина и пригороды частично обесточат в пятницу

23.05.2019 19:39 0 99
Телевизионную, Чичерина и пригороды частично обесточат в пятницу

В пятницу, 24 мая, без электричества останутся две калужские улицы и 17 пригородных деревень, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 19:00 света не будет:

  • Железняки (частично),

  • Малая Слободка (частично),

  • Горенское (в районе станции Калуга-2) (частично),

  • Крутицы (частично),

  • пос. Трудовой (ул. Гурьянова - частично),

  • Колюпаново (частично),

  • Еловка (частично),

  • Большие Козлы (частично).

С 09:00 до 16:00 обесточат:

  • Истомино,

  • Гулево,

  • Верхняя Вырка,

  • Нижняя Вырка,

  • Сивково,  

  • Животинки,

  • Коммуна,

  • Переселенец,

  • Ермолово (частично).

С 09:00 до 16:00 без электроэнергии останутся:

  • ул.Чичерина, д. 9а,12,13,15,19;

  • ул.Телевизионная, д. 10.


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