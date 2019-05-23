Металлозавод работал без лицензии на опасное производство

23.05.2019 19:24 119

Обнинска ООО «Андромета» нарушила закон о безопасности производственных объектов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 23 мая. Предприятие использовало опасные объекты без лицензии на их эксплуатацию. Руководителя заставили устранить нарушение, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также руководителя оштрафовали на 20 тысяч.



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