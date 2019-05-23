Мосальский разработчик карьеров нарушал технику безопасности труда

23.05.2019 19:10 108

Многочисленные нарушения найдены у АО «Логинвест», которое разрабатывает гравийные и песчаные карьеры, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 24 мая.

Предприятие не провело оценку рабочих мест по условиям труда, не смогло показать журналы инструктажа. Два работника организации не прошли обучение.

Не проводились профилактические испытания электрооборудования, отсутствует технический отчет, не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.

Организацией не представлены карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств.

От гендиректора потребовали устранить нарушения и оштрафовали его на 20 тысяч.