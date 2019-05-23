«Буханка» сбила велосипедиста в Калуге

23.05.2019 18:44 172

В четверг, 23 мая, столкнулись велосипедист и УАЗ «Буханка» в Калуге на улице Подгорной. ДТП произошло в 14:27. Его ликвидировали 9 представителей спецслужб: спасатели, полиция, врачи. В результате аварии пострадал один человек — велосипедист, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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