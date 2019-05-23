«Пятерка» выгорела дотла в Сосенском

23.05.2019 16:59 115

В четверг, 23 мая, загорелся ВАЗ-2105 в лесу у очистных сооружений в Сосенском Козельского района. Пожарных вызвали на место в 13:02. Пламя они потушили, но судя по оперативным фото легковушка выгорела дотла. Остались только негорючие металлические части. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.





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