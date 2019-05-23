Гроза и ливень вот-вот начнутся в Калужской области

23.05.2019 13:13 612

В ближайший час в Калужской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в четверг, 23 мая.

В регионе ожидается местами сильный дождь, гроза. При грозе ветер усилится до 12-17 м/с.

Спасатели напоминают, что во время грозы нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, не рекомендуется топить печи, жечь костры, находиться на крыше рядом с заземлителем, ездить на велосипеде и мотоцикле.

Фото: pxhere.com.