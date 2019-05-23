Жилой дом сгорел в Перемышльском районе

Вечером в среду, 22 мая, загорелся жилой дом в деревне Фитилино Перемышльского района.
Пожарных вызвали на место в 19:17. Тушить полыхающее одноэтажное здание прибыли две бригады: 8 человек на 2 спецмашинах. Судя по оперативным фото, внутри дом выгорел полностью.
В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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