В области объявлено штормовое предупреждение

22.05.2019 19:50 153

Сегодня вечером в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом калужан информирует региональное управление МЧС России 22 мая. По информации ведомства, до конца дня в некоторых районах области пройдут сильные дожди, возможна гроза и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.

Спасатели просят калужан быть внимательными и соблюдать все меры безопасности.

Фото: pxhere.com