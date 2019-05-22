В области объявлено штормовое предупреждение

Сегодня вечером в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом калужан информирует региональное управление МЧС России 22 мая. По информации ведомства, до конца дня в некоторых районах области пройдут сильные дожди, возможна гроза и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.
Спасатели просят калужан быть внимательными и соблюдать все меры безопасности.
Фото: pxhere.com
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