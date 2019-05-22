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Обнинским ученым посвятят фильм

22.05.2019 21:00 0 117
Обнинским ученым посвятят фильм

Режиссер из наукограда Сергей Варицкий снимает новый фильм. Пресс-конференцию, посвященную съемкам, он провел в Обнинске,  сообщает официальный информационный портал города 22 мая. Фильм будет называться «Поколение зубров». Это одновременно и авторская интерпретация одноименной книги Даниила Гранина, и документальная история, в основу которой легли интервью с четырнадцатью обнинскими учеными. Их режиссер записал еще 20 лет назад.

По словам Варицкого, своим фильмом он хочет рассказать об ушедших поколениях и непростом времени середины прошлого века. Премьера планируется осенью этого года.

Фото: пресс-служба официального информационного портала администрации МО "Город Обнинск".


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Тэги: фильм режиссер Обнинск ученые
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