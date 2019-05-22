Ермолино залило сточными водами

22.05.2019 18:00 59

Улицы Ермолино несколько дней заливала вода из канализации, сообщает Obninsk.name 22 мая. В пригороде наукограда перестали работать канализационные насосы и все сточные воды полились на улицу. По словам местных жителей, поток не иссякал несколько дней. В результате образовалось огромное дурно пахнущее «озеро».

Сотрудники водоканала уже приступили к его ликвидации. Но сколько времени уйдет на прочистку стоков и окончательный сход воды, неизвестно.

Фото: Obninsk.name.