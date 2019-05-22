36 штрафов за один день выплатил калужанин

22.05.2019 20:00 103

Житель Калуги за один день заплатил 36 штрафов, сообщают в управлении федеральной службы судебных приставов области в среду, 22 мая. Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения и в результате задолжал государству 25 тысяч рублей. К судебным приставам должник пришел сам и на месте оплатил все штрафы.

Если бы долг не был погашен, сумма задолженности могла вырасти больше, чем в два раза. Ведь за каждый штраф мужчине пришлось бы заплатить еще по тысяче рублей исполнительного сбора.