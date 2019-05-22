Деревни Правобережья остались без холодной воды

22.05.2019 13:55 170

На Правом берегу Калуги в некоторых деревнях отключили воду. Об этом сообщает Калугаоблводоканал 22 мая. Отключение было экстренным. Причиной стали аварийно-ремонтные работы. Без холодной воды остались жилые дома в деревнях Чижовка, Шопино и Воровая. Восстановить водоснабжение представители водоканала обещают к 17:00.



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