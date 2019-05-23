В Обнинске мигранты пытались откупиться от прокуратуры за 9000 рублей

В Обнинск направлено в суд дело о даче взятки двумя мигрантами. Об этом сообщает прокуратура области в среду, 22 мая.
В феврале этого года старший помощник прокурора города задержал гражданку Узбекистана. У женщины не было необходимых документов. Но возвращаться на родину она не хотела. Подговорив своего знакомого – гражданина Таджикистана – нарушительница предложила представителю прокуратуры взятку в размере 9000 рублей.
Правозащитник немедленно вызвал полицию. Теперь незаконным мигрантам грозит лишение свободы сроком до 1 года.
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