В Обнинске мигранты пытались откупиться от прокуратуры за 9000 рублей

23.05.2019 07:00 87

В Обнинск направлено в суд дело о даче взятки двумя мигрантами. Об этом сообщает прокуратура области в среду, 22 мая.

В феврале этого года старший помощник прокурора города задержал гражданку Узбекистана. У женщины не было необходимых документов. Но возвращаться на родину она не хотела. Подговорив своего знакомого – гражданина Таджикистана – нарушительница предложила представителю прокуратуры взятку в размере 9000 рублей.

Правозащитник немедленно вызвал полицию. Теперь незаконным мигрантам грозит лишение свободы сроком до 1 года.