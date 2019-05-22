Тарусские власти не обработали район от клещей

22.05.2019 16:00 26

За один месяц в Тарусскую районную больницу с жалобами на укусы клещей обратилось 34 человека. 8 из них дети. Данным фактом заинтересовались правоохранители, сообщает прокуратура области в среду, 22 мая. Представители ведомства провели проверку противоклещевой обработки территории. Как оказалось, местные власти ее практически не проводили. Так, без обработки остались детские сады и часть скверов муниципалитета.

Прокуратура потребовала у местных властей исправить ситуацию. В ближайшее время будет проведена дополнительная проверка.

Фото: pixnio.com.