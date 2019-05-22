В Жуковском районе вынесен приговор по делу об избиении главы администрации

22.05.2019 15:10 129

41-летний житель села Восход Жуковского района признан виновным в избиении временно исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения. Об этом сообщает прокуратура области 22 мая. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина пришел в кабинет местной администрации и затеял ссору. В ходе конфликта он сильно ударил в плечо служащего.

Свою вину нарушитель отрицал до последнего, но суд его аргументы весомыми не посчитал. Теперь жителю села Восход предстоит выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.