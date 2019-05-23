Архивариусы со всей страны приехали в Обнинск

23.05.2019 08:00 195

В наукоград съехались сотрудники музеев и архивов со всей России. Об этом пишет официальный информационный портал Обнинска 22 мая. Встреча была приурочена к международному дню музеев. Гости города посетили мемориальный комплекс первой в мире АЭС, реакторный зал и пульт управления. После экскурсия переместилась в Дом Курчатова - известного ученого, научного руководителя атомного проекта СССР. Фото: Прес-служба официального информационного портала администрации МО "Город Обнинск"



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей