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Сотрудники МЧС усилят контроль за водоемами области

22.05.2019 14:02 0 149
Сотрудники МЧС усилят контроль за водоемами области

О подготовке к купальному сезону шла речь на региональном заседании коллегии ГУ МЧС по Калужской области 22 мая. До начала лета сотрудники ведомства проверят все пляжи региона на безопасность. Где необходимо, установят временные спасательные посты.

А с 1 июня стартует месячник безопасности на водных объектах. Сотрудники МЧС усилят разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделят инструктажу туристических групп, в состав которых входят дети.


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Тэги: водоемы МЧС спасатели безопасность
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