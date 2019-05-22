Сотрудники МЧС усилят контроль за водоемами области

О подготовке к купальному сезону шла речь на региональном заседании коллегии ГУ МЧС по Калужской области 22 мая. До начала лета сотрудники ведомства проверят все пляжи региона на безопасность. Где необходимо, установят временные спасательные посты.
А с 1 июня стартует месячник безопасности на водных объектах. Сотрудники МЧС усилят разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделят инструктажу туристических групп, в состав которых входят дети.
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