Пьяных водителей ловят в Обнинске

В наукограде стартовала акция «Нетрезвый водитель». Об этом пишет официальный информационный портал города Обнинска 22 мая. Цель акции - предотвратить ДТП, совершенные пьяными автомобилистами. Для дежурства на дорогах усилят контроль, выделят дополнительные патрули ГИБДД.
Если факт пьянства за рулем будет доказан, нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком до 2 лет. Акция продлится до 27 мая.
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