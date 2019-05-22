Пьяных водителей ловят в Обнинске

22.05.2019 13:50 156

В наукограде стартовала акция «Нетрезвый водитель». Об этом пишет официальный информационный портал города Обнинска 22 мая. Цель акции - предотвратить ДТП, совершенные пьяными автомобилистами. Для дежурства на дорогах усилят контроль, выделят дополнительные патрули ГИБДД.

Если факт пьянства за рулем будет доказан, нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком до 2 лет. Акция продлится до 27 мая.