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«Киа» снесла скутер в Жуковском районе

22.05.2019 12:00 0 138
«Киа» снесла скутер в Жуковском районе

«Киа Соренто» врезался в скутер в деревне Кривошеино Жуковского района. Об этом сообщают в управлении МЧС России по Калужской области 22 мая.

На место аварии выехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Последние доставили пострадавших в больницу. Кто виновен в аварии, пока неизвестно. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: pxhere.com.


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Тэги: авария ДТП скутер МЧС
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