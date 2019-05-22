«Киа» снесла скутер в Жуковском районе

22.05.2019 12:00 138

«Киа Соренто» врезался в скутер в деревне Кривошеино Жуковского района. Об этом сообщают в управлении МЧС России по Калужской области 22 мая.

На место аварии выехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Последние доставили пострадавших в больницу. Кто виновен в аварии, пока неизвестно. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: pxhere.com.