Легковушка сгорела до тла под Перемышлем

Возгорание произошло в 1 км. От деревни Сильково, Перемышльского района. Об этом пишет Калугажесть 21 мая. По информации свидетелей, жертв аварии нет. Водитель успел покинуть автомобиль и находился рядом.
А вот саму машину спасти не удалось. Он сгорела полностью еще до приезда спасателей. Причины возгорания неизвестны.
Фото: pxhere.com
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