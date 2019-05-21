Легковушка сгорела до тла под Перемышлем

21.05.2019 20:12 156

Возгорание произошло в 1 км. От деревни Сильково, Перемышльского района. Об этом пишет Калугажесть 21 мая. По информации свидетелей, жертв аварии нет. Водитель успел покинуть автомобиль и находился рядом.

А вот саму машину спасти не удалось. Он сгорела полностью еще до приезда спасателей. Причины возгорания неизвестны.

Фото: pxhere.com