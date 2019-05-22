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За смертельное ДТП калужанин заплатил миллион рублей

22.05.2019 09:30 0 278
За смертельное ДТП калужанин заплатил миллион рублей

Автомобилист, сбивший насмерть мотоциклиста, выплатил родственникам погибшего миллион рублей. Об это сообщили в УФССП России по Калужской области 21 мая.

Трагедия произошла несколько лет назад. После суда виновный отправился в места лишения свободы, а также должен был выплатить матери и жене погибшего по 500 тысяч рублей. Однако эту сумму добровольно лихач не вернул.

Судебным приставам удалось добиться выплаты долга, только наложив арест на банковские счета неплательщика и запретив ему выезд за границу. Сейчас вся сумма выплачена пострадавшим.


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Тэги: ДТП судебные приставы долг авария
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