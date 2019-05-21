Калужские спасатели провели День открытых дверей

21.05.2019 19:00 59

Мероприятие приурочили к предстоящему дню защиты детей. Об это рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области 21 мая. На встречу в центр ГИМС позвали учеников средней школы. Для них из гаражей выкатили катера, лодки и другую спасательную технику.

Так же школьникам рассказали о правилах поведения летом на воде, объяснили принципы оказания первой медицинской помощи и вручили памятки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.