Число погибших от огня в частном секторе области уменьшилось на четверть

21.05.2019 16:10 163

Такие данные опубликовали на официальном сайте регионального управления МЧС 21 мая. В ведомстве подвели итоги месячника пожарной безопасности. В его рамках сотрудники управления проводили личный инструктаж жильцов частных домов, распространяли профилактические листовки, рассказывали об опасности пожаров в СМИ.

Результатами акции спасатели остались довольны. Число возгораний в частном секторе области уменьшилось на 3 %, а количество погибших при пожаре сократилось на 25 процентов

Фото: pxhere.com