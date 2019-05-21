Жителям Барятино продавали испорченное мясо

21.05.2019 15:20 111

Проверку некоторых торговых залов провели региональные правоохранители и сотрудники Россельхознадзора. Об этом сообщает прокуратура области 21 мая. В ходе рейда нарушения выявили в 3 торговых точках. Часть мяса была испорчена, другая явно размораживалась несколько раз. Почти на всю продукцию отсутствовала документация, неизвестны были сроки хранения и даже поставщики.

Сейчас весь товар снят с реализации. Представителям магазинов вынесены постановления об административном и дисциплинарном правонарушениях. Также на виновных наложены штрафы в размере 20 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.