Две легковушки столкнулись на трассе Калуга-Медынь

Авария произошла около 12.00. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области 21 мая. На 7 километре автодороги «Калуга-Медынь» столкнулись «Лада-Приора» и «Хендай». Для ликвидации аварии были вызваны сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
Сообщается об одно пострадавшем. Обстоятельства аварии сейчас уточняются.
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