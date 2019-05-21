Две легковушки столкнулись на трассе Калуга-Медынь

21.05.2019 14:40 187

Авария произошла около 12.00. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области 21 мая. На 7 километре автодороги «Калуга-Медынь» столкнулись «Лада-Приора» и «Хендай». Для ликвидации аварии были вызваны сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Сообщается об одно пострадавшем. Обстоятельства аварии сейчас уточняются.



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