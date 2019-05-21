В Калуге откроют судоходный сезон

21.05.2019 13:40 247

Торжественное мероприятие пройдет 24 мая в 11.00 на набережной р. Оки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 21 мая. Представители ведомства обещают зрелищное шоу. Калужане смогут увидеть скоростное маневрирование на гидроцикле, моторных лодках и судне на воздушной подушке. Здесь же сотрудники МЧС покажут технику спасения утопающих, а детям дадут возможность посоревноваться в метании спасательного круга.

На берегу будет развернута выставка спец.средств ведомства. На некоторых, по окончанию основной части, можно будет прокатиться.