Водоемы области не приспособлены для забора воды пожарными

Проверку озер и рек области провели в региональном отделе ГУ МЧС России 20 мая в рамках профилактической операции «Водоисточник». Ее результаты оказались неутешительными. Пожарный автомобиль смог подъехать менее, чем к 600 открытым водоемам. При этом всего в области их насчитывается почти 2000.
Проблемы ведомство выявило и с пожарными гидрантами. Девять процентов из них оказались в неработающем состоянии. Аналогичная ситуация и с водонапорными башнями.
Все данные сотрудники МЧС направили в прокуратуру и в органы местного самоуправления. С ответственными лицами проведена разъяснительная работа.
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