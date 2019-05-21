Водоемы области не приспособлены для забора воды пожарными

21.05.2019 10:18 164

Проверку озер и рек области провели в региональном отделе ГУ МЧС России 20 мая в рамках профилактической операции «Водоисточник». Ее результаты оказались неутешительными. Пожарный автомобиль смог подъехать менее, чем к 600 открытым водоемам. При этом всего в области их насчитывается почти 2000.

Проблемы ведомство выявило и с пожарными гидрантами. Девять процентов из них оказались в неработающем состоянии. Аналогичная ситуация и с водонапорными башнями.

Все данные сотрудники МЧС направили в прокуратуру и в органы местного самоуправления. С ответственными лицами проведена разъяснительная работа.