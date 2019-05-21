Приставы искали должников на вокзале

21.05.2019 09:30 266

На вокзале «Калуга -1» судебные приставы провели операцию «Должник». Об этом пресс-служба УФССП России по Калужской области сообщила 20 мая. Мобильный пункт ведомства установили в главном здании вокзала. В течение нескольких часов приставы проверяли путешественников на наличие задолженностей. В поле их особого внимания оказались должники по алиментам и автомобильным штрафам. Всем им в ходе акции вручили повестки о приеме в региональный отдел судебных приставов.

Многие калужане обращались к судебным приставам самостоятельно. Для проверки долгов у себя и близких.Так же сотрудники ведомства помогли всем желающим установить приложение «ФССП» на мобильные телефоны. С его помощью можно проверить наличие долгов и оплатить их в режиме он-лайн.