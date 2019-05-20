Полицейские нашли пропавшего в Калуге школьника

Сотрудники полиции нашли пропавшего в понедельник, 20 мая, 8-летнего школьница, сообщила пресс-служба областного УМВД
Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
- С ребёнком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Калуге, - сообщила пресс-служба.
Ребенка в ближайшее время отдадут родителям.
Как сообщалось ранее, утром мальчик ушел в школу, но на занятия не пришел.
|
Операция «Внимание-Дети» началась на дорогах области 20.05.2019 21:02
Степанку, Николо-козинку и окраины обесточат во вторник 20.05.2019 18:44
Восьмилетний мальчик пропал в Калуге 20.05.2019 18:35
Купаться и пить воду из родников в Обнинске не рекомендуется 20.05.2019 17:02
Пострадавшего вырезали из «Лады» на окраине Калуги 20.05.2019 16:13
Переработчик ливера незаконно качал воду 20.05.2019 16:04
Юноша на своей легковушке «догнал» иномарку травмировал пенсионера 20.05.2019 15:45
Более 120 человек искусали клещи за неделю 20.05.2019 14:51
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: