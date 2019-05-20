Полицейские нашли пропавшего в Калуге школьника

20.05.2019 22:11 610

Сотрудники полиции нашли пропавшего в понедельник, 20 мая, 8-летнего школьница, сообщила пресс-служба областного УМВД

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

- С ребёнком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Калуге, - сообщила пресс-служба.

Ребенка в ближайшее время отдадут родителям.

Как сообщалось ранее, утром мальчик ушел в школу, но на занятия не пришел.