Операция «Внимание-Дети» началась на дорогах области

20.05.2019 21:02 184

В понедельник, 20 мая, стартовал первый этап профилактический акции «Внимание-Дети».

Основной акцент будет сделан на безопасности детей на дороге, акция продлится до 10 июня, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Наряды ДПС будут приближены к лагерям, школам и другим местам, где много детей. Также уделят большое внимание безопасной перевозке малышей.

С начала года в области зарегистрировано 29 ДТП с детьми. 51 ребенок получил травмы, 3 погибли.